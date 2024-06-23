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Борт из Москвы направили за пострадавшими в Севастополе детьми

Развожаев: пять детей находятся в реанимации после обстрела Севастополя

Специальный борт направили из Москвы за детьми, которые находятся в реанимации после обстрела украинскими войсками Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Направлен борт из Москвы для того, чтобы ребятишек... можно было отправить на получение медицинской помощи в лучшую московскую детскую больницу», — сказал градоначальник, уточнив, что в данный момент в реанимационном отделении 5-й городской больницы находятся пять детей.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Пострадали более 120 человек.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Следственный комитет завел дело о теракте. 24 июня объявлен днем траура в Севастополе.

Ранее Песков сообщил, что Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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