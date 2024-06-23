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24 июня в Крыму объявлен днем траура по погибшим в Севастополе

Аксенов: в Крыму 24 июня объявлено днем траура по погибшим в Севастополе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике 24 июня объявлен днем траура по  погибшим в  результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по  Севастополю. Об этом сообщается в Telegram-канале Аксенова.

По его словам, Крым скорбит с Севастополем. В понедельник в республике будут отменены все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия, отметил Аксенов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на город.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе.

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