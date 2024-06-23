В Севастополе объявили траур после атаки ВСУ

Понедельник, 24 июня, станет днем траура в Севастополе из-за обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, по словам Развожаева, на зданиях госучреждений приспустят флаги.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

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