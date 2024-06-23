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Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

Мурашко взял под контроль помощь пострадавшим от удара ВСУ в Севастополе

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«По оперативным данным, в результате обстрела <...> Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», – сказал Кузнецов.

По его словам, для эвакуации пострадавших привлечены врачи из других регионов, в том числе из медучреждений Республики Крым. Всего задействовано более 20 бригад скорой помощи, подчеркнул помощник министра.

23 июня украинская армия нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения в результате обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины.

Позже заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин заявил, что в городе достаточно медицинских сотрудников, лекарств и запасов крови для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.

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