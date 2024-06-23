Минздрав назвал число пострадавших после ракетного обстрела Севастополя

Всего 124 человека получили ранения и различные травмы в результате обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

«В результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — сказал он.

Кузнецов отметил, что в данный момент продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения Севастополя, на месте работают свыше 20 бригад скорой помощи. Уточняется, что для оказания помощи привлекли врачей из других регионов, в том числе Крыма. В севастопольских больницах организовано дежурство медицинских психологов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что выехал в больницу к пострадавшим. Он выразил раненым слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. На место происшествия прибыл прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

До этого уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии после атаки на Севастополь.

Ранее в Севастополе оценили количество запасов крови для помощи пострадавшим от атаки ВСУ.