Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя детей

Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Приходят данные из Севастополя. Предварительно, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии — за их жизни борются врачи», — сообщила омбудсмен.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки на город травмы и ранения получили 124 человека. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее в Севастополе оценили количество запасов крови для помощи пострадавшим от атаки ВСУ.