СК России возбудил дело по статье о террористическом акте после атаки ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь», — говорится в публикации.

Уточняется, что СК РФ устанавливаются «обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка».

До этого военкор Алексей Живов заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

23 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении пяти воздушных целей над акваторией Черного моря.

Минобороны России также сообщало, что украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.