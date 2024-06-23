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В Севастополе заявили о наличии запасов крови для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Замгубернатора Кулагин: в Севастополе есть запасы крови для помощи пострадавшим

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Илья Питалев/РИА Новости

В Севастополе достаточно медицинских сотрудников, лекарств и запасов крови для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин в своем Telegram-канале.

«Спасибо нашим соседям-крымчанам, выразившим готовность прийти на помощь! Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов, и медперсонала. Запасов крови также достаточно», – отметил Кулагин.

До этого губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Он также отметил, что находится на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

23 июня украинская армия нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов в черте города пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.

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