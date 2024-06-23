Метро Харькова прекратило работу после взрывов в городе

В харьковском метрополитене приостановили движение поездов после новостей о взрывах в городе. Об этом сообщил Telegram-канал организации.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. <...> О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время все станции метро Харькова работают как укрытия.

Днем 23 июня мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе произошли взрывы. По данным издания «Общественное. Новости», в ряде районов Харькова фиксируются отключения электроэнергии. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране раньше начались почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинских солдат обвинили в размещении оружия около жилых домов под Харьковом.