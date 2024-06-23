Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Метро Харькова прекратило работу после взрывов в городе

Метрополитен Харькова остановил движение поездов, станции работают как укрытия

close
100%
Телеграм-канал «Подъём»

В харьковском метрополитене приостановили движение поездов после новостей о взрывах в городе. Об этом сообщил Telegram-канал организации.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. <...> О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время все станции метро Харькова работают как укрытия.

Днем 23 июня мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе произошли взрывы. По данным издания «Общественное. Новости», в ряде районов Харькова фиксируются отключения электроэнергии. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране раньше начались почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинских солдат обвинили в размещении оружия около жилых домов под Харьковом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами