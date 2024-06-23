Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На свадьбе в Азербайджане произошло массовое отравление

Более 40 человек отравились на свадьбе в Азербайджане

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Свыше 40 человек, которые участвовали в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, госпитализировали с диагнозом «отравление», сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА).

Предварительное расследование показало, что участникам торжества подавали различные блюда, которые были приготовлены в домашних условиях. Отмечается, что еду готовили без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа. Свадебную церемонию организовывал житель села Ашаги Гейджалы Акстафинского района Пириев Мякан Рафиг оглу.

В свою очередь в российской столице с подозрением на ботулизм за помощью к медикам обратились 227 человек. Вспышки заболевания фиксировались также в Казани и в Нижнем Новгороде.

В ходе проверок эксперты выяснили, что причиной вспышки заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами