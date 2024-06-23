На свадьбе в Азербайджане произошло массовое отравление

Свыше 40 человек, которые участвовали в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, госпитализировали с диагнозом «отравление», сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА).

Предварительное расследование показало, что участникам торжества подавали различные блюда, которые были приготовлены в домашних условиях. Отмечается, что еду готовили без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа. Свадебную церемонию организовывал житель села Ашаги Гейджалы Акстафинского района Пириев Мякан Рафиг оглу.

В свою очередь в российской столице с подозрением на ботулизм за помощью к медикам обратились 227 человек. Вспышки заболевания фиксировались также в Казани и в Нижнем Новгороде.

В ходе проверок эксперты выяснили, что причиной вспышки заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.