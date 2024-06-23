Власти Крыма заявили о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим в Севастополе

Крым готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами», – говорится в посте.

Аксенов отметил, что находится на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Также он выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила атаку украинских войск на Севастополь, назвав ее террором против мирных граждан.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.