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Судно в Аденском заливе послало сигнал бедствия

UKMTO: судно, находившееся недалеко от побережья Йемена, послало сигнал бедствия

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Unsplash

Судно, шедшее по Аденскому заливу, подало сигнал бедствия. Об этом сообщается в аккаунте Центра координации морских торговых операций при Королевском военно-морском флоте Великобритании (UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).

«UKMTO получил сообщение о сигнале бедствия от судна, находившегося недалеко от города Ништун в Йемене», — говорится в заявлении.

Представители центра уточнили, что в момент отправки сигнала бедствия корабль находился в 96 морских милях к юго-востоку от побережья упомянутого населенного пункта. Иные подробности о произошедшем пока не уточняются.

Тем не менее в UKMTO призвали экипажи судов соблюдать осторожность при проходе в этом районе.

Утром 23 июня Центр координации морских торговых операций при ВМС Британии сообщил о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Инцидент произошел в 65 морских милях к западу от гавани.

Из заявления следует, что нападению подвергся корабль Соединенного Королевства. В настоящее время власти страны расследуют инцидент и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Красном море после атаки хуситов затонуло греческое судно.

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