Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец пытался утопить своих детей на пляже

NBC: в США мужчина завел в море своих детей и пытался их утопить

close
100%
West Haven Police Dept./AP

В штате Коннектикут полицейские спасли двоих детей, которых завел в море и пытался утопить их отец. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на пляже в Вест-Хейвене, офицер полиции около двух ночи заметил припаркованный на берегу внедорожник и услышал детские крики из воды. Полицейский вошел в воду, в ста метрах от берега находился мужчина, который держал двоих детей, он не подпускал к себе стража порядка и пытался погрузить мальчика и девочку под воду.

На помощь пришел отряд береговой охраны, которые смогли отобрать детей у мужчины и доставить их на берег. Мотивы поступка американца устанавливаются, дети доставлены в больницу, они находятся в реанимации.

До этого сообщалось, что в Калифорнии врача, столкнувшего с обрыва машину с двумя детьми и женой, могут отправить на принудительное лечение. Отца семейства задержали, по словам его супруги, муж длительное время находился в тяжелой депрессии. У американца возникла навязчивая идея, что его семилетняя дочь и двухлетний сын находятся в опасности и им якобы угрожают педофилы. Он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью. У мужчины диагностировано тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом, он может избежать тюрьмы и будет направлен на принудительное лечение.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами