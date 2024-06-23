Отец пытался утопить своих детей на пляже

В штате Коннектикут полицейские спасли двоих детей, которых завел в море и пытался утопить их отец. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на пляже в Вест-Хейвене, офицер полиции около двух ночи заметил припаркованный на берегу внедорожник и услышал детские крики из воды. Полицейский вошел в воду, в ста метрах от берега находился мужчина, который держал двоих детей, он не подпускал к себе стража порядка и пытался погрузить мальчика и девочку под воду.

На помощь пришел отряд береговой охраны, которые смогли отобрать детей у мужчины и доставить их на берег. Мотивы поступка американца устанавливаются, дети доставлены в больницу, они находятся в реанимации.

До этого сообщалось, что в Калифорнии врача, столкнувшего с обрыва машину с двумя детьми и женой, могут отправить на принудительное лечение. Отца семейства задержали, по словам его супруги, муж длительное время находился в тяжелой депрессии. У американца возникла навязчивая идея, что его семилетняя дочь и двухлетний сын находятся в опасности и им якобы угрожают педофилы. Он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью. У мужчины диагностировано тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом, он может избежать тюрьмы и будет направлен на принудительное лечение.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.