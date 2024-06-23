Около 600 автомобилей скопилось в очереди перед Крымским мостом

592 автомобиля скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 256 транспортных средств», — отмечается в публикации.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали в 13:18 мск. В 13:21 оно было восстановлено.

23 июня сообщалось о приостановке движения по мосту в 12:14 мск. В 12:35 мск стало известно о его восстановлении.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрывалось 18 июня.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, украинские военные выпустили десять американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы Российской Федерации сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Ранее в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.