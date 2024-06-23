Жители самой южной японской префектуры Окинава беспокоятся из-за американских баз, а также ряда инцидентов с американскими военными и из-за стремительной дислокации сил самообороны. Об этом сказал в своей речи на траурной церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки, передает РИА Новости

«Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас», — заявил он.

Тамани добавил, что в настоящее время идет стремительное передвижение сил самообороны на Окинаве. Эти действия накладываются на память о битве за Окинаву и вызывают у населения большое беспокойство. На церемонии также выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида, который признал бремя Окинавы. Его выступление сопровождали крики протеста граждан.

Накануне сообщалось, что атомный американский авианосец Theodore Roosevelt прибыл в порт Пусан в Южной Корее на фоне углубления сотрудничества России и КНДР. Ожидается, что авианосец примет участие в военных учениях Freedom Edge США, Южной Кореи и Японии в регионе, которые ожидаются в конце июня.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам.