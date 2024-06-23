В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении Гладкова, опубликованном в 13:21 мск.

До этого глава региона объявлял о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе.

Утром 23 июня губернатор сообщал, что три украинских дрона атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

22 июня ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

В этот же день Гладков заявлял, что ВСУ за сутки выпустили более 110 снарядов по Белгородской области.

Ранее украинский снаряд упал у сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Салтыково.