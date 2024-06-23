Приостановлено движение морского транспорта в Севастополе

Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в публикации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. По информации спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей в результате атаки не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Утром 8 июня в Минобороны РФ сообщали, что ночью российские военнослужащие нейтрализовали два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Они двигались в сторону Крымского полуострова, но были ликвидированы при помощи дежурных огневых средств Вооруженных сил РФ.

Ранее россиян предупредили, что атаки дронов ВСУ на предприятия на территории страны могут продолжиться и после завершения спецоперации.