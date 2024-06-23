В Самаре загорелся дом экс-главы Самарской губернской думы

В Самаре горит дом бывшего главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Самарской области.

Очевидцы отмечают, что существует риск того, что огонь перекинется на соседние дома.

«23 июня произошло возгорание частного дома на улице Приозерная, дом 17 в Куйбышевском районе города Самара. В 11:48 пожар локализован на площади 150 квадратных метров», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 46 специалистов и 12 единиц техники.

До этого сообщалось, что в Москве потушили пожар, который охватил одно из зданий на территории бывшего завода МиГ.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятской, 67В. По данным из открытых источников, в данном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации». Этому пожару был присвоен второй ранг сложности.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.