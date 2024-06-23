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Пятилетняя девочка выпила жидкость для розжига в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти ребенок выпил жидкость для розжига в свой день рождения

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Из деревни в Ломоносовском районе Ленинградской области в медицинское учреждение доставлена пятилетняя девочка, которая выпила жидкость для розжига. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Петровское, родители устроили праздник в честь дня рождения своей пятилетней дочери. Взрослые увлеклись жаркой мяса и не заметили, как именинница отпила из бутылки с жидкостью для розжига.

Ребенка доставили в детскую больницу, у нее диагностировали химические ожоги рта и глотки, пострадавшая находится под наблюдением медиков.

До этого в Тихвинском районе Ленобласти двухлетняя девочка находилась дома вместе с родителями и случайно сделала глоток 70% уксусной кислоты. Ребенку стало плохо, ее госпитализировали в тихвинскую больницу, а оттуда вертолетом санавиации доставили в Петербург. Медики диагностировали у девочки химический ожог ротоглотки, состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее в Приморье двухлетний ребенок отравился щелочью.

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