Метеорологи сообщили о рекордной жаре в столичном регионе США

В столице США Вашингтоне, а также в окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния в субботу установилась самая жаркая погода за все время наблюдений. Об этом сообщается на сайте Национальной метеорологической службы США (WPC).

По данным службы, 22 июня температура воздуха в аэропортах Вашингтона достигла исторических максимумов. Столбики термометров в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния поднялись до отметки 100 градусов по Фаренгейту (37,8°C).

В конце мая Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщало, что солнечная вспышка самой высокой категории X вызвала перебои в работе низкочастотной радиосвязи над западной Европой и восточным побережьем Северной Америки.

До этого ученые в США впервые с 2003 года повысили до максимума оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.

Ранее врачи и ученые-физиологи объяснили, как именно жаркая погода наносит вред организму человека.