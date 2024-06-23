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В Нижнем Новгороде отец и сын загорелись от газовой плиты

В Нижнем Новгороде ребенок получил ожоги от газовой плиты и попал в больницу

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Нижегородской области девятилетний мальчик и его отец получили ожоги от газовой плиты. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел в частном доме, отец и девятилетний сын находились на кухне возле газовой плиты. Школьник по неосторожности опрокинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, на мальчике вспыхнула одежда, огонь перекинулся на ковер.

Отец бросился на помощь, но тоже получил ожоги. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу с многочисленными ожогами, на ребенке загорелось платье от газовой плиты. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гагарина в Московском районе Петербурга. В медицинское учреждение с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени была доставлена пятилетняя девочка. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации, состояние девочки врачи оценили как тяжелое.

Ранее в Уфе женщина попала в больницу из-за взрыва газового баллончика на кухне.

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