Икону «Троица» Андрея Рублева вернули на историческое место

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом пишет РИА Новости.

В материале подчеркивается, что образ вернули на его историческое место. На этом фоне в соборе проходит праздничная литургия.

Как рассказали в пресс-службе обители, икону поместили в специально изготовленный киот с системой автоматического контроля и поддержания температурного режима. Также витрина оснащена бронированным стеклом, покрытым защитным слоем для предотвращения попадания на образ ультрафиолетовых лучей.

В XV веке Андрей Рублев написал икону «Троица» для Троице-Сергиевой лавры. Однако в 1929 году власти изъяли образ и передали его на хранение в Государственную Третьяковскую галерею.

Президент РФ Владимир Путин лишь в 2023 году распорядился вернуть икону Русской православной церкви (РПЦ). В результате в июле того года образ направили в Центр Грабаря для реставрации, а 5 января 2024 года доставили в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил, что «Троица» некоторое время будет выставлена в храме Христа Спасителя и затем будет возвращена на свое историческое место.

23 июня православные верующие в РФ празднуют День Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей. Этот праздник знаменует завершение пасхального периода и посвящен сошествию Святого Духа на апостолов.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».