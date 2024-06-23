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В АТОР зафиксировали снижение цен на отдых в Турции в середине лета

АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию заставил отельеров снизить цены

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Низкий спрос на путевки в турецкие отели в июле привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, передает РИА Новости.

«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август», — пояснил эксперт.

По его словам, в июне спрос на отдых на турецком побережье оказался большим, а в июле число желающих приобрести тур резко сократилось. Тем временем турецкие базы размещения стараются «спасти продажи», поэтому июльские цены оказались ниже июньских. Кобищанов подчеркнул, что это «само по себе нонсенс».

Говоря о ценообразовании, эксперт обратил внимание. что стоимость отдыха в Турции все равно остается «очень высокой для россиян». Кобищанов отметил, как это связано с курсом рубля. Он напомнил, что в 2024 году рубль колебался в районе 70–80 за доллар, а сейчас — 85–95.

До этого эксперт объяснил, почему отдых в ОАЭ обходится россиянам дешевле Турции.

Ранее в России резко выросла стоимость краткосрочной аренды жилья на лето.

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