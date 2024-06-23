Эксперт рассказал, сколько бизнес платит за обман со стороны кандидатов

Кадровый дефицит заставляет компании увеличивать расходы на подбор персонала. Цена ошибки тоже растет: поиск кандидатов и их замена могут значительно увеличить затраты бизнеса. Ситуацию усугубляют случаи обмана со стороны соискателей на собеседованиях и при выполнении тестовых заданий. Юрий Ефросинин, директор Ventra HR Services (входит в Ventra), рассказал «Газете.Ru», во сколько бизнесу обходится ложь кандидата, и чем это грозит самому соискателю.

По его словам, за последний год стоимость и скорость подбора персонала выросли в среднем на 30–40%. На это влияет острый дефицит кадров и, как следствие, высокая конкуренция за подходящего кандидата. Соискатели все чаще отказываются от приглашений на работу из-за более выгодных контрофферов, что ведет к увеличению потерянных ресурсов со стороны заказчиков и рекрутеров. Например, в сфере ИТ порядка 40% потенциальных сотрудников отказываются от принятых офферов. Именно поэтому компаниям выгоднее удерживать сотрудников, чем заменять их и искать новых. Но есть еще один важный фактор, который влияет на увеличение стоимости найма — это обман со стороны соискателей.

По данным исследования ResumeLab, 70% работников признаются, что лгали в своих резюме, а 80% говорят, что обманывали на собеседовании при приеме на работу.

«При этом принципиально важно различать ложь и попытку кандидата представить себя в выгодном свете. Кандидаты могут увеличивать сроки работы, умолчать о причинах увольнения, приписать себе функционал бывших коллег или чужие заслуги, приукрасить реальный размер зарплаты. Мало кто честно признается, что устал, выгорел или уволился из-за конфликта с руководством», — объяснил эксперт.

Обман или приукрашивание реальности на собеседованиях не характерны для определенной категории работников. Тем не менее они встречаются в высококонкурентных сферах: продажи, HR, закупки, IT, маркетинг, отметил он.

«Обман со стороны кандидата грозит рисками для бизнеса. Он особенно критичен в финансовой и юридической сферах, на позициях, подразумевающих высокий уровень ответственности (топ-менеджмент), в узких специальностях с редкой экспертизой.

Назвать точную сумму, в которую бизнесу обходится ложь кандидатов, невозможно — это зависит от конкретной вакансии и отрасли. Сложнее всего учесть потери компании от пустующей позиции, а также расходы на наем кандидата на замену», — рассказал Ефросинин.

По словам специалиста, примерная формула может выглядеть так: к стоимости времени работы рекрутера в течение срока поиска одного кандидата прибавляется стоимость потерянных рабочих часов как минимум двух нанимающих менеджеров, которые участвуют в процессе найма и адаптации. К этому добавляется стоимость сервисов по поиску персонала. В результате сумма потерь составит от 70 до 100 тысяч рублей и выше, в зависимости от позиции. К ней следует прибавить потерянную прибыль, пока компания ищет сотрудника.

«Если же на работу принят кандидат, предоставивший ложную информацию о своем опыте и навыках, сумму потерь можно удваивать: поиск начинается заново», — подчеркнул эксперт.

Как правило, по словам специалиста, ложь чаще всего разоблачается на этапе отбора кандидатов. Поймать соискателя на обмане рекрутеру помогают ситуационные вопросы и проверка конкретных знаний и навыков.

«Если кандидат дает ожидаемые ответы, меняет тему и уходит от невыгодных для себя вопросов, отказывается проходить тесты на практические навыки — это явные индикаторы обмана. Обман кандидата может обернуться репутационными и финансовыми рисками не только для бизнеса, но и для него самого. Рынок труда, безусловно, большой, но он очень плотно опоясан паутиной связей в HR-сообществе: негативная информация распространяется крайне быстро, и на рынке есть кандидаты с «черной меткой», которым крайне сложно восстановить свою репутацию», — резюмировал Ефросинин.

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