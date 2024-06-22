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В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ

В Москве произошел пожар в здании на территории бывшего завода МиГ

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожар произошел в одном из зданий на территории бывшего завода МиГ в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что возгорание зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Его площадь — около 300 кв. м.

«Горят мусор и мебель», — отметили в оперативных службах, уточнив, что информация о пострадавших не поступала.

Позже в оперативных службах заявили, что пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода МиГ.

В 2024 году это уже второй пожар, который произошел на территории бывшего завода. 13 февраля возгорание случилось в реконструируемом цехе, он был пристроен к действующему корпусу завода. Отмечается, что пожар начался на втором и третьем этажах здания, его площадь составила 70 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали.

Ранее спасатели потушили горящую свалку под Новороссийском.

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