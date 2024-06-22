Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Энергодара заверил, что город обеспечен электричеством и водой

Мэр Энергодара Сеновоз: город полностью обеспечен электроэнергией и водой

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город полностью обеспечен электроэнергией и водой, сообщил глава администрации Эдуард Сеновоз. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об атаках ВСУ на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством, после чего одна из них оказалась выведена из строя. Также в городе фиксировались перебои в работе связи и интернета.

«Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения», — заверил Сеновоз.

Он отметил, что целью атак ВСУ на объекты инфраструктуры города является запугивание местного населения.

До этого в Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару.

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Вечером 19 июня город подвергся интенсивной атаке украинских дронов. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, целью атаки стала одна из местных электрических подстанций «Луч».

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами