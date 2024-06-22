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В России упростили порядок блокировки сайтов-«зеркал»

Путин подписал закон, упрощающий порядок блокировки сайтов-«зеркал»

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия по признанию сайта копией уже заблокированного передаются от Минцифры Роскомнадзору (РКН). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По словам авторов документа, на данный момент порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов представляется «весьма затруднительным».

Так, данные об обнаружении «зеркала» передаются в Минцифры, которое в течение суток принимает решение о признании сайта копией уже заблокированного, после чего данное решение направляется владельцу сайта и в Роскомнадзор. После этого РКН в течение суток связывается с провайдером и блокирует «зеркало» и обеспечивает невыдачу о нем сведений в поисковых системах.

Закон упрощает порядок блокировки сайтов-«зеркал» и передает полномочия по признанию сайта копией уже заблокированного ресурса от Минцифры непосредственно к РКН.

До этого сообщалось, что видеохостинг YouTube, несмотря на требования Роскомнадзора, не удалил более 60 тыс. противоправных материалов. По данным РКН, в настоящее время количество не удаленных на видеохостинге материалов составило 60,7 тыс.

Ранее Роскомнадзор заблокировал тысячи сайтов про наркотики.

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