Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочка-подросток заявила о своем похищении и изнасиловании и была поймана на лжи

В Германии 15-летняя девочка заявила о своем похищении и была поймана на лжи

close
100%
Depositphotos

В Германии школьница сообщила в полицию, что ее похитили неизвестные на фургоне, но попалась на лжи. Об этом пишет Bild.

На днях 15-летняя девочка обратилась в полицию и сообщила о якобы совершенном в ее отношении жестоком преступлении. Она утверждала, что 19 июня ее похитили неизвестные люди в масках, а затем подвергли ее сексуальному насилию.

Заявительница показала, что ждала подругу на автобусной остановке после школы, но в какой-то момент рядом с ней остановился белый фургон, из которого вышли двое мужчин и насильно усадили ее в машину. Со слов пострадавшей, нападавшие надругались над ней, а затем отвезли в соседний город и высадили на случайной улице.

Правоохранители искали свидетелей предполагаемого похищения и даже узнали, что подозреваемые, вероятно, имели арабский акцент. Однако в ходе расследования выяснилось, что описанные факты не имели места в действительности, заявил пресс-секретарь полиции города. Будет ли теперь возбуждено дело в отношении самой девушки, солгавшей полиции, пока не ясно.

Ранее мужчина похитил и изнасиловал россиянку, представившись сотрудником спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами