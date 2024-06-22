Девочка-подросток заявила о своем похищении и изнасиловании и была поймана на лжи

В Германии школьница сообщила в полицию, что ее похитили неизвестные на фургоне, но попалась на лжи. Об этом пишет Bild.

На днях 15-летняя девочка обратилась в полицию и сообщила о якобы совершенном в ее отношении жестоком преступлении. Она утверждала, что 19 июня ее похитили неизвестные люди в масках, а затем подвергли ее сексуальному насилию.

Заявительница показала, что ждала подругу на автобусной остановке после школы, но в какой-то момент рядом с ней остановился белый фургон, из которого вышли двое мужчин и насильно усадили ее в машину. Со слов пострадавшей, нападавшие надругались над ней, а затем отвезли в соседний город и высадили на случайной улице.

Правоохранители искали свидетелей предполагаемого похищения и даже узнали, что подозреваемые, вероятно, имели арабский акцент. Однако в ходе расследования выяснилось, что описанные факты не имели места в действительности, заявил пресс-секретарь полиции города. Будет ли теперь возбуждено дело в отношении самой девушки, солгавшей полиции, пока не ясно.

Ранее мужчина похитил и изнасиловал россиянку, представившись сотрудником спецслужб.