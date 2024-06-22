Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ

В Киеве опровергли сообщения СМИ о взрыве на ТЭЦ, они работают в обычном режиме

close
100%
«Политика Страны»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Политика Страны»

Все теплоэлектроцентрали в Киеве работают штатно, информация о взрыве не соответствует действительности. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

Власти уточнили, что все технологические и ремонтные процессы проходят в штатном режиме. Сообщения о якобы взрыве на энергообъекте не соответствуют действительности.

В мэрии также напомнили, что распространение фото и видео инфраструктурных объектов запрещено. Подобная информация будет передана в Службу безопасности Украины, пообещали власти.

До этого украинские СМИ сообщали о взрыве на одной из ТЭЦ Киева. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как от теплоэлектростанции поднимается столб черного дыма.

В ночь на 22 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского самолета МиГ-31.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами