В Киеве опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ

Все теплоэлектроцентрали в Киеве работают штатно, информация о взрыве не соответствует действительности. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

Власти уточнили, что все технологические и ремонтные процессы проходят в штатном режиме. Сообщения о якобы взрыве на энергообъекте не соответствуют действительности.

В мэрии также напомнили, что распространение фото и видео инфраструктурных объектов запрещено. Подобная информация будет передана в Службу безопасности Украины, пообещали власти.

До этого украинские СМИ сообщали о взрыве на одной из ТЭЦ Киева. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как от теплоэлектростанции поднимается столб черного дыма.

В ночь на 22 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского самолета МиГ-31.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.