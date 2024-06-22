В СК РФ рассказали о расследовании преступлений немецких захватчиков

Сотрудники российских следственных органов продолжают системную работу по раскрытию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против граждан СССР. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в ходе Нюрнбергского процесса были осуждены главные военные преступники того времени. Однако многие преступления немецко-фашистских захватчиков остались не раскрыты.

«В СК РФ для расследования обстоятельств этих преступлений ведется системная работа по всей стране», — подчеркнул Бастрыкин.

По словам главы ведомства, с этой целью в СК РФ было создано специальное подразделение. Его сотрудники анализируют информацию из рассекреченных архивов и изучают вещественные доказательства, обнаруженные во время раскопок.

Кроме того, специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают личности пострадавших людей. При необходимости следователи обращаются к зарубежным коллегам за правовой помощью, а также организуют допрос свидетелей.

21 июня Бастрыкин прокомментировал отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Как сказал председатель СК РФ, действия Германии «говорят о многом».

Ранее в СК РФ пообещали возбудить дело об осквернении памятника детям блокадного Ленинграда в Армении.