Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК РФ рассказали о расследовании преступлений немецких захватчиков

Бастрыкин: СК РФ расследует преступления немецких захватчиков в годы войны

close
100%
СК РФ

Сотрудники российских следственных органов продолжают системную работу по раскрытию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против граждан СССР. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в ходе Нюрнбергского процесса были осуждены главные военные преступники того времени. Однако многие преступления немецко-фашистских захватчиков остались не раскрыты.

«В СК РФ для расследования обстоятельств этих преступлений ведется системная работа по всей стране», — подчеркнул Бастрыкин.

По словам главы ведомства, с этой целью в СК РФ было создано специальное подразделение. Его сотрудники анализируют информацию из рассекреченных архивов и изучают вещественные доказательства, обнаруженные во время раскопок.

Кроме того, специалисты проводят судебные экспертизы и устанавливают личности пострадавших людей. При необходимости следователи обращаются к зарубежным коллегам за правовой помощью, а также организуют допрос свидетелей.

21 июня Бастрыкин прокомментировал отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Как сказал председатель СК РФ, действия Германии «говорят о многом».

Ранее в СК РФ пообещали возбудить дело об осквернении памятника детям блокадного Ленинграда в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами