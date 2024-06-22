Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ проверит данные о вспышке холеры в Херсонской области

ВОЗ: рассматривается запрос РФ о холере на подконтрольной Киеву территории

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Структуры Всемирной организации здравоохранения рассматривают запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар.

По словам официального представителя, на момент ответа ни в Херсонской области, ни в целом по Украине не было зарегистрированных случаев холеры. Батнагар добавил, что запрос РФ находится на рассмотрении соответствующими международными координационными центрами, которые занимаются регулированием здравоохранения.

Накануне Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Сообщалось также, что в регионах, где была зафиксирована инфекция, был усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

В свою очередь руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева рассказала, что холера не сможет попасть в Крым вместе с водой из Днепра, в случае если в контролируемой Украиной части Херсонской области произойдет вспышка инфекционного заболевания. Среди причин эксперт указала движение вод и уровень водосбора в Каховской ГЭС.

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами