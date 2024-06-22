ВОЗ проверит данные о вспышке холеры в Херсонской области

Структуры Всемирной организации здравоохранения рассматривают запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар.

По словам официального представителя, на момент ответа ни в Херсонской области, ни в целом по Украине не было зарегистрированных случаев холеры. Батнагар добавил, что запрос РФ находится на рассмотрении соответствующими международными координационными центрами, которые занимаются регулированием здравоохранения.

Накануне Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Сообщалось также, что в регионах, где была зафиксирована инфекция, был усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

В свою очередь руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева рассказала, что холера не сможет попасть в Крым вместе с водой из Днепра, в случае если в контролируемой Украиной части Херсонской области произойдет вспышка инфекционного заболевания. Среди причин эксперт указала движение вод и уровень водосбора в Каховской ГЭС.

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.