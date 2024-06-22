Полиция задержала мужчину, который выстрелил другу в лицо и скрывался больше двух лет

Правоохранители поймали жителя Ленобласти, который скрывался более двух лет после того, как обстрелял друга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент, по данным источника, произошел еще 20 марта 2022 года у гаражей на Красногвардейской улице в Кингисеппе.

Двое местных жителей распивали там алкогольные напитки и поссорились по неизвестной причине. В ходе конфликта 33-летний мужчина схватил охотничье ружье и дважды выстрелил из него в своего 32-летнего друга.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с ранением лица, ушибами и переломом. Врачам удалось спасти жизнь раненого, но его обидчик тогда скрылся от правосудия.

Стражи порядка задержали ранее судимого подозреваемого лишь на днях, 21 июня, и возобновили расследование.

Ранее забайкалец получил пулю в голову от знакомого и чудом выжил.