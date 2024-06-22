В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за вибрации двигателя

Транспортная прокуратура Якутска начала проверку инцидента с самолетом Ан-2 авиакомпании «Полярные авиалинии», который вернулся в аэропорт Нюрбы из-за вибрации двигателя. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту возврата воздушного судна АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», — отмечается в публикации.

По информации ведомства, днем 21 июня после взлета с аэропорта Нюрбы экипаж Ан-26 сообщил о технической неисправности и решил возвращаться в аэропорт вылета. В 12:42 по местному времени самолет совершил посадку в аэропорту. Якутская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого в Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил посадку в километре от взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Утренний.

Ранее в российский самолет, направлявшийся из Антальи в Новосибирск, ударила молния.