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Взрыв произошел на ТЭЦ в Киеве

«Страна.ua»: на ТЭЦ в Киеве произошел взрыв

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Взрыв произошел на тепловой электростанции в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«На ТЭЦ в Киеве прогремел взрыв. О прилетах не сообщалось», — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фотографию, на которой виден черный дым, идущий от здания.

Подробности произошедшего не приводятся.

Утром сообщалось, что взрыв произошел в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины.

До этого сообщалось, что атака Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга» в Энергодаре привела к нарушению функционирования инфраструктурных объектов Запорожской АЭС.

19 июня сообщалось об ударах российских войск по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова. Один из взрывов был слышен в районе Львовской ТЭЦ-2.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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