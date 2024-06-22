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Российские следователи помогли Белоруссии расследовать дело о геноциде

СК РФ исполнил 14 запросов о помощи в расследовании геноцида в Белоруссии

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Российские следователи в ходе сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР», — заявил председатель СК РФ.

Бастрыкин добавил, что благодаря взаимодействию удалось выяснить несколько обстоятельств, которые касались карательной операции «Волшебная флейта». Глава СК отметил, что эта операция проводилась в Минске в апреле 1943 года. Также были установлены дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей «Тростенец» и Шталаг №352.

Кроме того, следователи получили сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов, которые помогали в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области.

До этого помощник президента РФ, постоянный член Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что на Западе происходит искажение событий прошлого, отметив, что это является «историческим оболваниванием». По его словам, такая политика развязывает руки США и Великобритании, которые взяли на вооружение фашистские методы и используют их в военных конфликтах.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.

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