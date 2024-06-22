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Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей

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Владимир Корнев/РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — было сбито несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Гладков отметил, что в районе населенного пункта Дубовое после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ загорелась трава. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания. Повреждения получили крыши двух частных домов, также осколками были посечены 17 автомобилей. В населенном пункте Таврово были повреждены три автомобиля.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.

До этого сообщалось, что в Белгороде на фоне ракетной опасности слышны взрывы. До этого Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.

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