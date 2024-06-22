Пассажир признался в домогательствах в отношении пассажирки, которая заснула в самолете

Американец признал себя виновным в домогательствах в отношении несовершеннолетней на борту самолета. Об этом сообщает NBC10 Philadelphia.

В судебных документах говорится, что инцидент произошел 29 июля 2022 года на борту самолета American Airlines, летевшего из Сан-Диего в Филадельфию. В ходе расследования 46-летний Эдвард Декер, находившийся на том рейсе, признал, что намеренно коснулся бедра и груди юной пассажирки, пока она спала.

Несовершеннолетняя проснулась во время ночного перелета и обнаружила, что Декер, сидевший в ее ряду, запустил руки и голову под ее одежду. Мужчину обвинили в насильственном сексуальном контакте.

В сентябре суд вынесет приговор по этому делу, обвиняемому грозит реальный срок в виде трех лет лишения свободы.

Ранее студентка обвинила пилота в домогательствах во время полета.