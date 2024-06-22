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Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из ЕС

«Укрэнерго»: запланирован рекордный объем импорта из пяти стран Европы

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Shutterstock

Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы. Об этом говорится в Telegram-канале оператора системы передачи энергии на Украине «Укрэнерго».

По данным ведомства, импорт может превысить отметку в 33,5 тысячи мегаватт в час, экспорта при этом не предвидится. «Укрэнерго» отметило, что такая цифра является наибольшим суточным объемом импорта электроэнергии в последние несколько дней.

Также отмечается, что 18 июня импорт из стран Европы составил порядка 25,7 тысячи мегаватт в час, тогда как уже на следующий день он достиг отметки в 28 тысяч мегаватт в час. Позже импорт стал меньше — 27,5 тысячи мегаватт в час, столько же он показал и 21 июня.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна уже лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам те объекты, что еще остались неповрежденными, не смогут обеспечить электроэнергией страну для того, чтобы пережить зиму.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что российская армия, нанося удары по украинской инфраструктуре, выбила около 90% всех мощностей тепловых электростанций страны.

Ранее в минэнерго Украины заявили, что страну готовят к возможным ядерным происшествиям.

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