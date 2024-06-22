Отчим школьника напал на учительницу начальных классов, наказавшую его сына

Во Франции мужчина напал на учительницу, наказавшую его пасынка. Об этом пишет Sud-Ouest.

Как рассказали в городской прокуратуре Ла-Рошели, инцидент произошел 20 июня. Сначала родитель одного из учеников начальной школы повздорил с учительницей, которая наказала его ребенка за срыв уроков. Затем мужчина, предположительно, дважды ударил пострадавшую ногой по телу, когда она лежала на земле.

Директор школы заявил журналистам, что он шокирован и уже подал жалобу в полицию. Мужчина, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, был взят под стражу, и против него выдвинули обвинения в «насилии при отягчающих обстоятельствах, вторжении в школу с целью нарушить мир и покой в ней, а также в оскорблении лиц, которым доверена миссия государственной службы».

По данным управления образования, теперь образовательное учреждение в течение ближайших двух недель будут охранять полицейские.

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