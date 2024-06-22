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На вице-спикера красноярского заксобрания, подозреваемого в избиении жены, завели дело

Против вице-спикера красноярского заксобрания Новака возбудили уголовное дело

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Предоставлено Людмилой Яковлевой

Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По предварительной версии, Новак применил силу к своей сожительнице 14 июня, находясь в квартире дома на улице Юности. Он несколько раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу. В тот же день пострадавшая подала заявление в полицию и рассказала, что партнер уже избивал ее в 2022 году, тогда за медицинской помощью она не обращалась.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Об обвинении Андрея Новака в избиении Инны Яковлевой 14 июня сообщило сетевое издание «Красноярск 24». СМИ опубликовало фотографии с избитой женщиной и мужчиной в автозаке.

Инна Яковлева рассказала, что Новак, отец ее детей, угрожал ей за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты.

При этом Новак заявил, что избиения и угроз в адрес бывшей супруги не было. Депутат объяснил, что жена у него одна – Юлия, а с Яковлевой он не знаком. Случившееся он назвал провокацией и заявил, что фотография, где он находится в автозаке — ненастоящая.

Местному Telegram-каналу «Борус» в региональном отделении КПРФ, где Новак является первым секретарем, ситуацию с обвинениями в избиении женщины также назвали «100%-й провокацией». Там заявили, что «прекрасно знают жену Андрея Петровича», и на фото явно не она: «никаких бывших жен у него нет. Всю жизнь была одна и та же». По поводу фото Андрея Новака в автозаке в региональном отделении КПРФ ничего комментировать не стали.

В краевом парламенте тоже воздержались от оценок.

Ранее депутат избил участника СВО до потери сознания.

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