Сотрудница тюрьмы передавала наркотики заключенным и получила срок за контрабанду

В Великобритании сотрудница тюрьмы лишилась свободы за контрабанду наркотиков и телефонов на сумму более £100 тыс. Об этом пишет Manchester Evening News.

Как сообщается, 28-летняя Фарра Джонс работала тюремным надзирателем в компании, предоставляющей услуги по перевозке заключенных. Коллеги заподозрили ее в совершении преступления, когда она заходила в туалет в приемной тюрьмы Форест-Бэнк в Большом Манчестере.

После этого уборную обыскали и нашли два подозрительных пакета в мусорном ведре. Позже выяснилось, что в них находились сотни таблеток стероидов и неизвестного препарата, кетамин и смола каннабиса. Джонс попала на камеру, когда проносила наркотики под одеждой, используя бутылку с горячей водой, чтобы скрыть живот.

Женщину арестовали 30 ноября прошлого года в ее автомобиле, в салоне которого нашли огромное количество наркотиков, а также несколько iPhone, другие телефоны, зарядные устройства и нож. Затем обыск был проведен в доме Джонс, где она проживала с родителями. Офицеры нашли там более £10 тыс. наличными.

«Она просто делала это по просьбе других за вознаграждение», — заметил адвокат подсудимой во время слушаний.

Он также подчеркнул, что в то время его клиентка была в долгах, а в прошлом стала жертвой домашнего насилия и имела проблемы с употреблением наркотиков. Известно, что ранее Джонс не была судима, и в итоге суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

Ранее айтишник стал наркоторговцем, чтобы раздать долги.