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Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского оппозиционного блогера

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на блогера Садыкова в Киеве

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Shutterstock/FOTODOM

Полиция Казахстана задержала одного из двух подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционного блогера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Казахстана.

Офис генерального прокурора Украины ранее предъявил обвинения Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву в покушении на Садыкова 18 июня в Киеве.

Казахстанская генпрокуратура направила в компетентные органы Украины международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

В ведомстве рассказали, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день его задержали.

18 июня сообщалось, что в Шевченковском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в Айдоса Садыкова, когда тот находился в автомобиле со своей женой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, его жена Наталья не пострадала.

Ранее Токаев поручил найти подозреваемых в нападении на Садыкова.

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