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В Калининграде мужчина продал собаку и через год отобрал ее у новых хозяев

Калининградец обманом вернул себе собаку, которую год назад продал в новую семью

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Shutterstock

В Калининграде мужчина продал свою собаку, но заподозрил новую семью в жестоком обращении с ней и решил вернуть бывшего питомца себе. Об этом пишет «Клопс».

Инцидент произошел 16 июня, когда бывший хозяин чихуахуа Мии написал новой владелице сообщение с просьбой проведать свою прежнюю питомицу, которую год назад продал ей за 5000 рублей. Женщина согласилась, но когда в назначенное время вышла к его машине, отвлеклась, и мужчина похитил собаку.

«И дальше все как в кино. Едва подойдя к машине, Виталий швырнул собаку в салон, упал за руль и дал по газам», — объяснили нынешние хозяева Мии.

Калининградец перестал выходить на связь с семьей, так как уверен, что там плохо обращались с его любимицей. Пострадавшие обратились в полицию, но мужчина стал отрицать факт похищения и написал ответное заявление. Он заявил, что увидел чихуахуа во время назначенной встречи и ему не понравился ее внешний вид — у собаки имелись явные проблемы с глазом.

«Собачка была для меня самым дорогим, я отдавал ее со слезами. Я не пропадал с концами... Я отдал собаку как здоровую, но когда приехал, я был просто в шоке, что с собакой происходит. Поэтому я решил ...забрать», — пояснил мужчина.

Виталий заявил, что деньги, полученные им при продаже Мии, отдавать покупателям не собирается. Он обвинил семью в клевете и жестоком обращении с животным. В региональном УМВД отметили, что делом уже занимаются сотрудники Роспотребнадзора. Тем не менее в самом ведомстве считают, что «произошедший инцидент не регулируется Законом РФ «О защите прав потребителей»: между сторонами конфликта отсутствуют потребительские правоотношения».

Ранее хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.

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