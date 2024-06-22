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В РАН оценили вероятность попадания холеры в Крым с водой из Днепра

Эксперт РАН Мирзоева: холера не сможет попасть в Крым с водой из Днепра

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Холерная палочка не сможет попасть в Крым вместе с водой из Днепра, в случае если в контролируемой Украиной части Херсонской области произойдет вспышка инфекционного заболевания. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева.

«В Крыму через воду мы последствий не будем иметь. Если же говорить про завоз через человеческий фактор, то этот вопрос лучше адресовать санитарно-эпидемиологическим службам», — заявила эксперт.

По словам Мирзоевой, к берегам Крымского полуострова вода из Днепра не сможет попасть, поскольку течение реки направлено на запад от устья, тогда как Крым, а также контролируемая Россией часть Херсонской области находятся в противоположном направлении. Поэтому, указала эксперт, бактериальное загрязнение если и будет куда-то занесено, то в сторону Одессы. Потом воды реки могут пойти и дальше на северо-запад, а затем — в юго-западном направлении.

Мирзоев добавила, что холерная палочка также не сможет попасть и через Северо-Крымский канал с днепровской водой. Причиной тому эксперт указала повышение водозабора по отношению к уровню воды в Днепре после разрушения в прошлом году Каховской ГЭС.

Накануне Роспотребнадзор направил в ВОЗ подтверждение о вспышке холеры в Херсоне. Сообщалось, что был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе на приграничных территориях.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как происходит заражение холерой.

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