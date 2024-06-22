В Пензенской области 10-летний мальчик упал в колодец теплотрассы

В Каменке Пензенской области сотрудница полиции спасла ребенка, провалившегося в колодец теплотрассы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции Белинская, сотрудница полиции возвращалась домой и услышала детский плач и крики о помощи. Она подошла ближе и увидела, что между бетонных плит в колодец провалился ребенок.

Женщина попыталась вытащить мальчика, но не смогла и обратилась за помощью к прохожим. Совместными усилиями им удалось вытянуть ребенка на поверхность. На место была вызвана бригада скорой помощи. Мальчика доставили в детскую больницу.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае четырехлетний ребенок оказался в больнице после падения в канализационный люк. Девочка шла по улице в районе площади Победы и упала в открытый колодец. Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение. По поручению прокурора региона, в администрации распорядились ограничить доступ к объекту. На данный момент на люке установлена крышка.

Ранее в Петербурге прогулка школьницы по заброшенному заводу закончилась госпитализацией.