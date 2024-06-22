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В Красноярском крае пьяный 16-летний подросток изнасиловал восьмиклассника

В Красноярском крае подростка подозревают в сексуальном насилии над школьником

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В одном из сел Бирилюсского района Красноярского края пьяный 16-летний подросток надругался над знакомым юношей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2024 года, компания подростков распивала спиртные напитки в хозяйственной постройке, находящейся на территории дома, где проживал обвиняемый. На фоне алкогольного опьянения фигурант совершил в отношении 15-летнего потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, установлено, что ранее подросток состоял на учете в органах профилактики, также на профилактическом учете в органах опеки состоит семья обвиняемого. 16-летнему подростку предъявлено обвинение, в настоящее время он содержится под стражей.

До этого сообщалось, что в Хакасии суд вынес приговор мужчине, которого подозревали в изнасиловании семилетнего мальчика. Житель Майна изнасиловал ребенка, когда тот оказался у него в квартире. Информация о том, почему и при каких обстоятельствах первоклассник пришел к мужчине, отсутствует. Известно, что мальчик является сыном знакомой россиянина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 12,5 годам заключения.

Ранее педофил заманил в лес двух подростков и изнасиловал одного из них, угрожая ножом.

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