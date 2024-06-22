Телеведущей Татьяне Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом), которая в данный момент живет в Испании, рискует стать фигурантом еще одного уголовного дела на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации журналистов, сотрудники следственных органов могут возбудить против Лазаревой дело по ст. 330.1 УК РФ. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Источник уточнил, что при таком развитии событий телеведущей будет грозить до двух лет лишения свободы. Если суд признает ее виновной и назначит соответствующее наказание, она будет отбывать его в колонии.

22 июля 2022 года министерство юстиции РФ включило Лазареву в реестр иностранных агентов. С того момента телеведущую неоднократно штрафовали за отсутствие в ее социальных сетях маркировки иностранного агента.

13 июня текущего года стало известно, что российское министерство внутренних дел объявило ее в розыск. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Лазареву ищут по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Более того, телеведущая стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.

Ранее Лазарева прокомментировала решение МВД РФ объявить ее в розыск.