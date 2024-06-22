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В Гидрометцентре предупредили о приближении супержары в Сибири

Вильфанд заявил, что Западную Сибирь ожидает приближение сильной жары

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Западную Сибирь, а также Якутию ожидает приближение сильной жары. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая, опасная погода начиная с субботы и до конца рабочей недели будет в самых густонаселенных районах Западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, в этих регионах ожидается потепление 30-36 градусов, а в Алтайском крае стоит приготовиться к жаре до 40 градусов.

В Якутии, тем временем, введен пятый уровень пожароопасности из-за приближения жаркой погоды и долгого отсутствия дождей в регионе.

До этого стало известно, что солнечная суббота и небольшой дождь с прояснениями в воскресенье ожидают москвичей.

При этом температура воздуха останется комфортной — в дневные часы на выходных она будет составлять 19-24 градуса тепла, а по ночам — 9-14 градусов.

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