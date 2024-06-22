Объект критической энергоинфраструктуры получил повреждения во Львовской области Украины. Об этом написал глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Возник пожар, на месте работают пожарные», — отметил он, уточнив, что данные о пострадавших не поступали.

В ночь на субботу, 22 июня, на Украине в городе Стрый зафиксировали взрывы. Взрывы слышали и в Павлограде. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены воздушной тревоги звучали на всей территории страны.

Утром 20 июня компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.