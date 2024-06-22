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На Украине в городе Стрый произошли взрывы

ТСН сообщил о взрывах в городе Стрый Львовской области

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Vitalii Hnidyi/Reuters

Взрывы зафиксировали в городе Стрый Львовской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Стрый (Львовская область) — взрывы», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

В ночь на 22 июня в Павлограде произошли взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены воздушной тревоги звучали на всей территории страны. До этого в красную зону на карте тревог попали Киев, Кировоградская и Николаевская области.

Утром 20 июня компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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